INEDIT : E sfide di u Tirrenu, la nage en eau libre se développe en Corse

Toujours à la recherche de proposer des compétitions innovantes, le cercle des nageurs du Fium’orbu a décidé d’organiser une première compétition de nage en eaux libre en Corse.



Ce dimanche 7 juillet c’est sur la plage de Cazarellu, à Prunelli-di-Fiumorbo, qui aura lieu une compétition «E sfide di u Tirrenu»



« Cette compétition accueillera des nageurs de tous niveaux grâce à une épreuve de 500 mètres où chacun pourra venir se tester, une épreuve de 1500 mètres où des nageurs un peu plus confirmés pourront également se tester et enfin une preuve de 3 km pour laquelle des nageurs déjà confirmés viendrons s’engager. - nous dit Joseph Valles, responsable arbitrage compétition - Cette compétition sera le prélude à d'autres compétitions plus importantes ces prochaines années et notamment l'année prochaine. »







En effet, ce type de compétition en eau libre se développe sur le continent et va se développer désormais aussi en Corse notamment en plaine orientale grâce au Cercle des nageurs du Fiumorbu qui depuis des mois travaille pour mettre en place ces compétitions.



Cette année, la marraine de l'événement sera Malia Metella, vice championne olympique qui a obtenu de nombreuses médailles d'or et d'argent lors de compétitions internationales.



Pour tous les nageurs, l’inscription se fait uniquement sur la plateforme FFN eau libre :



https://www.ffneaulibre.fr/ evenements/voir/5409/e-sfide-di-u-tirrenu-2019-prunelli-di-fiumorbo