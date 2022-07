I Scontri di u celu stellatu in Sermanu ont débuté

Cette deuxième édition, coordonnée par Marie Ferranti et l’association Cors'Odissea, est parrainée par Petru Santucci, poète et auteur en langue corse avec le soutien de la Collectivité de Corse, la commune de Sermanu, la DRAC de Corse et la société VITO20h00 : Ouverture officielle des Scontri di u celu stellatu in Sermanu, en présencede son parrain Petru Santucci.21h00 : Création du spectacle Point Nemo par le COLLECTIF 1 + 1.Chorégraphie : Jean-Baptiste Bartoli – Scénographie : Armand Luciani.21h00 : Projection du film Falconetti en présence du réalisateur Paul Filippi.En partenariat avec La Cinémathèque régionale de Corse/Collectivité deCorse.Documentaire de 52 minutes sorti en 2018 retraçant la vie de l’actrice de RenéeFalconetti (1892-1946) originaire de Sermanu.21h00 : Conférence de Jean-Philippe Uzan, astro-physicien, cosmologiste, directeur de recherche au CNRS.Soirée sous les étoiles.« Retrouvons-nous sous le ciel. Prenons le temps de regarder, comme si c’était la première fois. Nous avons grandi sous ce ciel, nous l’avons peuplé de mythes, étudié avec nos lunettes et nos télescopes, transfiguré par notre pensée et notre poésie.Le ciel est une invitation. Une invitation à la réflexion métaphysique et poétique, une invitation à réfléchir sur notre position dans l’univers, sur ici et maintenant, sur demain. Ce soir, je vous propose une balade immobile avec notre ciel et les somnambules qui s’y sont perdu »Jean-Philippe Uzan.En partenariat avec le Parc Galea.Médiateur : Fabrice Fenouillières, directeur du Parc Galea.20h00 : Vernissage de l'exposition « Mani è Petre » de Stella Guelfucci, en extérieur dans le village. Jusqu'au Dimanche 31 Juillet.21h00 : Lecture de poésie par Petru Santucci.Sant’Alesiu. Fête de l’église située sur les hauteurs du village à 1151 mètres d’altitude, donnant lieu à un office religieux et une merendella sur le site, puis à une soirée festive au village de Sermanu.Lundi 18, mardi 19 et mercredi 20 Juillet :Atelier photo pour les enfants par Rita Scaglia.Restitution du travail le Mercredi 20 juillet à 21h00.A partir de 8 ans. Sur inscription : corsodissea@gmail.com ou Tél : 06 07 95 05 41 En journée :« A scuperta d’Aleria rumana »Atelier qui se décline en 2 parties :« Tutti in piazza ». Découverte des éléments architecturaux composant une ville romaine associée à la vie quotidienne : repérez et placez les éléments de la ville grâce à un plan à compléter et des puzzles. « Mosaïchemu !! ». Découverte de l’art de la mosaïque, chacun pourra créer sa propre oeuvre, inspirée de celles découvertes à Aleria.« A tavulinu ! A la table romaine ! ». Echangez autour de l'alimentation romainegrâce à une mallette pédagogique.Par la Collectivité de Corse - Direction du patrimoine - Service archéologie, siteset CCE. A partir de 9 ans.Sur inscription : corsodissea@gmail.com ou Tél : 06 07 95 05 41 Atelier pour enfants « Les métamorphoses du livre » par Gisèle Guelfucci.Fabriquer des animaux à partir d’un livre usagé.Sur inscription : corsodissea@gmail.com - Tél : 06 07 95 05 41