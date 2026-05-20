Hommage au père Joseph Fini : une soirée d’émotion et de solidarité à la cathédrale d’Ajaccio



L’événement, organisé au profit de l’association La Marie Do, engagée dans la lutte contre le cancer, a permis de récolter la somme de 2 100 euros. Une générosité saluée avec beaucoup d’émotion par Catherine Riera, présidente de l’association, dont les remerciements sincères et touchants ont profondément marqué l’assemblée.



Tout au long du concert, le public, particulièrement réceptif, a accompagné les artistes dans une atmosphère recueillie et chaleureuse. L’émotion était palpable dans la cathédrale, portée par la puissance de la musique et le souvenir du père Joseph Fini. Le père Louis El Rahi a évoqué une véritable « communion d’éternité », une expression qui résumait parfaitement l’intensité spirituelle et humaine de cette soirée.



Les chorales « Accroche Chœur » et « Vibrations », dirigées avec sensibilité par Marie-France Edmond, Jean-François Sennard et Jean-Louis Blaineau, ont offert des moments d’une grande intensité. Leurs voix harmonieuses ont su toucher le cœur des spectateurs et donner à cette soirée une dimension profondément humaine.



Le concert d’orgue a également constitué l’un des temps forts de cette manifestation. Cinq organistes se sont succédé au grand orgue de la cathédrale : Chantal Zeeuw, Pascal Le Dervouët, Léo Baldocchi, Denis Marconnet et Pascal Sabot. Ils étaient accompagnés par Paul Vignon à la clarinette, dont les interventions empreintes de finesse et de sensibilité ont magnifiquement dialogué avec les sonorités de l’orgue.



Cette soirée restera dans les mémoires comme un moment rare, où musique, émotion et solidarité se sont unies dans un même élan, sous les voûtes majestueuses de la cathédrale d’Ajaccio.