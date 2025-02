Haute-Corse : un important site de l’âge du Bronze mis au jour à Monte

Quels types vestiges a-t-on découvert ?

Parmi les vestiges découverts, des éléments de four – fragments de sole et de cloche – attestent d’une production céramique locale, qui peut en partie expliquer l’importance du mobilier céramique retrouvé dans ces comblements.



Quel est l'importance de ce mobilier ?

Certaines des structures – à l’image de vestiges d’une architecture de terre incendiée, ou du comblement d’un creusement observé lors du diagnostic – sont accompagnées d’un important mobilier céramique qui apparait dès à présent comme tout à fait remarquable. Ainsi, plusieurs milliers de fragments de vaisselle, mais aussi de très gros vases de stockage, constituent un riche répertoire de formes et de décors.

Cette impressionnante série apparaît, selon Kewin Pêche-Quilichini (archéologue protohistorien et directeur du musée de l'Alta Rocca), typique de la production de l’âge du Bronze moyen 2, du Bronze moyen 3 et peut-être du Bronze récent, avec des datations comprises entre 1500 et 1300 avant notre ère.



Que dire des formes identifiées ?

Les formes identifiées, souvent carénées, sont fréquentes en Corse à ces époques ; ces profils et les décors illustrent des connexions évidentes avec l'Italie du nord-ouest (faciès de Viverone et de Canegrate, voire d'Alba-Solero), ainsi qu'avec la Toscane (faciès apenninique) mais uniquement pour les formes, ce qui est assez inhabituel.

Autre originalité, la vraisemblable présence d’amiante dans certaines pâtes, ce qui est une première pour la période. Enfin, ont également été découvertes des pièces inédites, qui pourraient appartenir à des fours mobiles, ainsi que des productions fonctionnellement indéterminées mais jusqu'ici totalement inconnues en Corse.

Cette datation, réalisée à partir de quelques éléments typologiques sélectionnées sur le terrain, restera évidemment à confirmer et à préciser lors des études à venir.

Cet extraordinaire ensemble céramique apporte « non seulement un nouvel éclairage sur l’occupation du site de Monte mais permet plus largement de préciser les caractères de l'habitat de plein-air péri-fluvial et péri-lagunaire de l’âge du Bronze dans l'est de la Corse, jusqu'ici seulement entraperçu à Sant'Agata ou Mar'è Stagnu à Aleria