Haute-Corse : plusieurs interventions des pompiers dans la nuit

Vers 20h15, un accident de la route impliquant deux véhicules s’est produit sur la RT au niveau de Francardo, commune d’Omessa. Deux personnes ont été blessées et transportées au centre hospitalier de Corte par les pompiers des casernes de Ponte-Leccia et Venaco qui sont ont été dépêchés sur place.



Quelques heures plus tard, vers 22 heures, un nouvel accident s’est produit à Furiani, impliquant un seul véhicule. Le conducteur, légèrement blessé, a été pris en charge par les pompiers de Bastia et transporté au Centre hospitalier de Bastia. Trois engins de secours étaient mobilisés sur place.



Enfin, peu avant 2 heures, un véhicule a été détruit par un incendie à Calvi. Les pompiers sont rapidement intervenus pour maîtriser le sinistre. Aucune victime n’est à déplorer dans cet incident.