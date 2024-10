Haute-Corse : la préfecture lève les dernières mesures de restriction d’usage de l’eau

« Le plusies du début de la saison de recharge sont légèrement excédentaires, après 4 saisons de recharge consécutives déficitaires Le département ne présente plus désormais de mesures spécifiques de restriction d’eau. ». Dans un communiqué publié ce jeudi 1è octobre, le préfet de la Haute-Corse, Michel Prosic, a décidé de lever les dernières mesures de restriction des usages de l’eau encore en vigueur qui concernaient principalement les agriculteurs des unités hydrographiques du Cap Corse et du Nebbio, ainsi que de la plaine orientale. Ces mesures entrent en vigueur à partir 14 octobre 2024.



Cette levée intervient après plusieurs saisons de recharge déficitaires, avec un mois de septembre qui a vu « une température moyenne mensuelle en dessous de la normale, ce qui n’était plus arrivé depuis mai 2023 », a précisé Michel Prosic. Les précipitations durant ce même mois ont permis une « hausse généralisée du niveau des nappes phréatiques », dont certaines, comme celles de Fango, Figarella et Aliso, ont quitté la phase de vidange.



Le préfet a également évoqué la situation des barrages du département. « Pour le barrage de Calacuccia, le taux de remplissage est conforme aux valeurs annuelles, tandis que celui de Sampolo a légèrement diminué par rapport au mois précédent », a-t-il détaillé. Cependant, il a mis en garde sur le fait que la situation demeure fragile pour les retenues de l’Alisgiani et de Stulone, tout en précisant que « la situation s’améliorera vite avec le redémarrage de l’usine de dessalement. »



Bien que les nouvelles soient encourageantes, le préfet a rappelé que la vigilance reste de mise : « Certains indicateurs, notamment sur la côte orientale, montrent que les sols restent modérément à très secs. » Il a appelé tous les utilisateurs d’eau, publics et privés, à « poursuivre les mesures de sobriété » et à faire preuve de civisme en adoptant un usage économe de cette ressource.»



Le prochain comité de ressources en eau est prévu le 13 novembre 2024, où un nouveau point de situation sera fait.