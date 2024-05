Haute-Corse : Deux accidents de la route font deux blessés

Vers 9h30, sur la commune de Carpineto, pour une raison qui reste à déterminer un motard a perdu le contrôle de son deux toues et fait une chute. Il a été rapidement prise en charge par les pompiers de Laporta et le véhicule infirmier du centre d'incendie et de secours de Cervione. Blessée, la victime a été évacuée vers le centre hospitalier de Falconaja.



Environ une heure plus tard, vers 10h30, un cycliste a été renversé par un véhicule au début du cordon lagunaire sur la commune de Furiani. Blessé lors de l'accident la victime, a dû être évacué à l'hôpital de Bastia par les pompiers de Bastia.