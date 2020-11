Haute-Corse : 76 contraventions après une semaine de confinement

Au cours de cette première semaine (du lundi 2 au vendredi 6 novembre) de ce nouveau confinement, les forces de l'ordre ont effectué 3 500 contrôles en Haute-Corse. Elles ont ainsi pu dresser 76 contraventions pour non respect du port du masque ou du confinement. "Ce n'est pas parfait mais pour une première semaine c'est assez satisfaisant", note le préfet de Haute-Corse, François Ravier.



Durant la semaine qui s'est écoulée, "l'heure n'était plus à la pédagogie". Dans les zones rurales, la gendarmerie a misé sur les contrôles de nuit pour essayer de rappeler à l'ordre ceux qui dérogent à la règle du confinement. "Le but recherché est vraiment de stopper la circulation du virus qui est beaucoup plus importante qu'en mars dernier et éviter une surcharge du milieu hospitalier", poursuit le préfet.



Toutefois, les contrôles, eux, sont beaucoup moins nombreux que pendant la première phase de confinement puisqu'en mars dernier, durant les deux premières semaines, on en recensait 30.745 et 1 017 verbalisations sur toute la Haute-Corse. Rapporté aux 5 jours de contrôles depuis ce nouveau confinement, cela aurait donné 10.246 contrôles soit 339 verbalisations, bien loin des 3 500 actuelles.





Comment explique-t-on cette baisse drastique des contrôles ?

Questionné à ce sujet, le préfet de Corse indique que pendant le premier confinement, le nombre de contrôles a évolué progressivement. Ainsi, au printemps dernier, lors de la première semaine de confinement ils n'auraient pas été de l'ordre de 10.000.

Pour cette seconde semaine, le préfet assure toutefois que "dès ce week-end, les contrôles seront renforcés sur tout le territoire notamment dans les grandes et moyennes surfaces, les auto-écoles ainsi que dans les commerces".

Autre raison à cette baisse notable de contrôles, le plan Vigipirate renforcé qui a mobilisé les forces de l'ordre dans les établissements scolaires et les lieux de culte.