Handball N2 - Corte trouve le bon rythme face à Bagnols

Il fallait deux arrêts de Ribeiro pour éviter aux « jaune et bleu » de prendre l’eau. Niang n’était pas dans le bon tempo à l’entame de cette partie, mais il trouvait les ressources pour se mettre en marche et donner la "gnaque" à ses coéquipiers pour revenir dans le match et prendre enfin l’avantage à la 14e minute : 7-6.

La partie restait particulièrement serrée et indécise face à une formation de Bagnols qui faisait circuler admirablement vite et bien la balle avant de conclure. Heureusement, une fois encore, Ribeiro était impérial tout au long de la partie avec 18 arrêts. La rencontre se jouait sur un rythme élevé durant laquelle chacune des deux équipes prenait l’avantage, et ce, jusqu’à la 26e avec le HBC qui passait à deux points devant ses adversaires : 14-12. Pour autant les Rhodaniens n’abdiquaient pas. Ils revenaient à hauteur de leurs hôtes et prenaient même l’avantage juste avant la pause : 18-17.