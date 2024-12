Handball N2 : Corte s’impose avec la manière face à Istres (40-37)

Dans un Cosec en fusion, les Cortenais repartaient de plus belle dans cette seconde période avec Gimenez et Morato, sur le côté droit, qui portaient la marque à 25-22 tandis que Ribeiro était encore à la parade. Même si Iannone arrêtait le penalty de Lanery, Morato et Niang creusaient l’écart à la 40e minute de jeu et Corte menait alors de 4 points : 27-23. Mais Corte tombait dans un temps faible, perdait des ballons par manque d’attention ou tombait sur Iannone. Istres en profitait alors pour revenir au score. Heureusement que les visiteurs écopaient de deux fois deux minutes, permettant aux Cortenais, en supériorité numérique, de reprendre le match en main. Rodier, entré à la place de Ribeiro, réalisait 5 arrêts tandis que Niang, Gimenez et Morato trouvaient à nouveau le but. Et Corte prenait un peu d’avance à la 45e minute pour mener 31-28. Pour autant, Istres ne lâchait rien et l’intenable Marcais redonnait l’espoir aux siens. Les Istréens revenaient à un point à la 51e minute (34-33) avant d’égaliser à 34 partout. Un arrêt de Rodier, un but de Lanery puis de Gimenez faisaient exploser le Cosec qui poussait de plus en plus. Finalement Corte maintenait l’écart et terminait avec 3 buts d’avance : 40-37.