Handball N2 - Corte – Ile-Rousse veut conclure en beauté

Maintenus en National 2 depuis la 19e journée avec un magnifique succès obtenu face à La Valette le 18 avril dernier (37-31), les Cortenais ont enchaîné avec deux nouvelles victoires et notamment un remarquable succès de rang face à Guilherand-Granges, alors en course pour la deuxième place. Les hommes d’Adrien Magne avaient prévenu alors leurs adversaires qu’ils auraient à effectuer un match d’hommes. Et ce fut le cas, malgré un début de rencontre des plus difficiles. Menés de 6 points quart d’heure de jeu, ils ont renversé leurs adversaires en deuxième période pour s’imposer de deux points (30-28) et épingler une autre grosse cylindrée à leur tableau de chasse.





Pour cette dernière rencontre de la saison, le Handball Corte – Ile-Rousse se rendra à Agde, 6e au général. Une formation qui ne joue plus rien, certes, mais qui aura à cœur de bien terminer face à son public d’autant que de nombreux cadres ainsi que l’entraîneur quitteront le club la saison prochaine.





« Nous devons donc nous attendre à une partie très difficile dans une salle qui sera pleine comme un œuf pour rendre hommage à ce groupe. Mais nous avons battu trois équipes d’affilé et obtenu ainsi 11 résultats positifs. C’est comme si nous avions été invaincus à domicile et c’est une très bonne satisfaction. Maintenant, nous n’avons pas l’intention d’en rester là. Nous voulons signer quatre victoires consécutives et ainsi nous hisser à la 6e place du classement général et nous dire que nous avons fait une très belle saison. Si on perd, malheureusement nous retomberions à la 10e place et ce serait frustrant bien sûr. Même si Agde ne joue plus rien, ce sera difficile. Durant ces trois semaines de trêve nous avons eu une semaine de repos et deux semaines d’entraînements avec des joueurs qui sont là par respect. Mais c’est compliqué pour eux de s’investir totalement du fait de notre maintien obtenu depuis longtemps. Mais nous n’y allons pas pour faire de la figuration. Dans ces conditions, autant rester à la maison. Et les gars l’ont bien compris. J’espère que nous serons valeureux et que nous ferons une belle prestation. Le groupe sera presqu’au complet. Seuls seront absents Ribeiro, qui se plaint d’une douleur au genou, et Berenyi », a expliqué le coach cortenais, Adrien Magne.





Le groupe sera composé ainsi : Zairi, Sroka, Saura, Alfieri, Pages, Mebarek, Ceccarini, Pannequin-Poggioli, Gimenez, Galibert, Chamekh, Aillaud, Niang, Coggia.

