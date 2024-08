Hameau de Curtina : Saint-Césaire ou San Cesariu ?

Si Saint-Césaire, évêque d’Arles qui vécut au VIsiècle, a donné son nom à de nombreuses églises et chapelles, il n’est pas sûr du tout que celle de Curtina lui soit dédiée. Il pourrait y avoir une confusion dans les saints. « Dans notre chapelle est certes représenté Saint-Césaire évêque d'Arles, mais je suis de plus en plus convaincue que cette chapelle était dédiée à l'origine à Saint-Césaire, le diacre, celui de Terracina que l’on fête début novembre en Italie», explique Sylvia Burroni, trésorière de l'association Les chapelles de Pietracorbara . «Voilà 3 ans, j'ai été contactée sur Facebook par un certain Cesario Diacono. Au départ, j'ai cru que c'était un plaisantin. Pas du tout. Il s'agit de Don Mario Bove qui est recteur de la basilique de Terracina et spécialiste de ce saint et en contact avec les personnes qui s'occupent des chapelles dédiées à Saint-Césaire en Corse. Nous en avons discuté avec le Père Magdeleine qui s’occupe de notre paroisse. Il a fait des recherches et maintenant dans ses sermons, il nous parle des deux saints ».Si l’on creuse un peu plus l’histoire, en l’an 852, pour échapper aux Sarrasins, de nombreux habitants de la Corse migrèrent à Rome. Le pape Léon IV qui les reçut leur donna le monastère de San Cesareo pour leur culte, des terres et des biens à condition qu'ils se déclarent fidèles au Pape et au peuple romain. Au Moyen Âge, ce monastère était connu sous le nom de « Saint Césaire des Corses » (S. Caesarii in Monasterio Corsarum).Le Monastère de San Cesareo dei Corsi est situé près la Basilique Saint-Sixte de Rome où résident un groupe de religieuses corses. La diffusion du culte de saint Césaire de Terracina en Corse, surtout en Haute-Corse, serait due aux religieuses de ce monastère romain et aux moines bénédictins.À Curtina, la fondation de cette chapelle remonterait au haut Moyen Âge, XIe ou XIIe siècle. Elle fut remaniée les siècles suivant comme le suggère une inscription visible sur la façade nord : « MCCCCLXXII a die XXVI marzo » soit 26 mars 1472. Cette plaque mortuaire a été découverte dans une partie effondrée du bâtiment par des maçons qui l’ont repositionnée sur le mur extérieur. La chapelle fut la paroisse de Pietracorbara avant que St Clément lui succède au XVIe. Dans ses « Bribes d’Histoire locale de 1100 à 1960 », l’abbé Pierre Lhostis, qui s’est penché sur les différents édifices religieux de la commune, présente cette chapelle, orientée d’ouest en est, comme le pendant de Saint-Michel de Sisco, posée sur un lieu escarpé afin de se défendre des incursions sarrasines et barbaresques qui ont dévasté le Cap Corse jusque dans la première moitié du XVIIIsiècle. Geneviève Moracchini-Mazel, dans son ouvrage sur les églises romanes de Corse, souligne quant à elle la gémellité historique et architecturale entre les deux édifices religieux. Selon la tradition orale, jusqu’au XVIIIsiècle, les deux sanctuaires dépendaient du curé de Sisco.La chapelle, bien entretenue par les bénévoles de l’association « Les chapelles de Pietracorbara » contient une très jolie toile intitulée « La Nativité en présence de Saint-Césaire », datée de 1716 et signée du peintre bastiais Giovan Battista Moro.On y trouve deux statues de Saint-Césaire. « Ces deux statues représentent l’évêque d’Arles car il n’existait pas à l’époque de statues de San Cesareo de Terracina, mais il est très probable que l’on y honorait celui-ci », commente le père Magdeleine, curé de la paroisse de Brando. « C’est ce dernier que l’on fête aujourd’hui, mais là-haut les deux saints ne sont pas jaloux. Ils ne rivalisent pas pour la 1re place ».Au fil des siècles, l’intérieur de l’édifice a été remanié, l’abside primitive a ainsi disparu. La petite chapelle a été réaménagée au milieu du XIXsiècle et restaurée selon les canons du style baroque. La charpente en bois est magnifique. Outre les deux statues et le tableau de Moro, il y a des gravures représentant le Saint et celle d’un abbé (?), des statues du Christ, de la Vierge, de Saint-Michel, un bénitier à double vasque…