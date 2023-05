Gymnastique : Les excellents résultats des clubs corses aux finales nationales du Trophée Fédéral

Avec un total de 144.10 points, l’équipe du GC Paese Aiaccinu, composée de Serena Figueres- Antoine, Roxanne Graziani, Serena Raffini et Sara Santoni, s’est adjugé la médaille d’or et le titre de champion de France. Cette remarquable performance est un coup double, puisqu’avec un total de 143.850 points, l’équipe du Gym Club de Lucciana, composée de Laurina Palai-Wyart, Aurore Secondi-Hauseux, Alicia Pineau, Louane Chmil et Lia Lombardo, est montée sur la deuxième marche du podium pour s’adjuger le titre de vice-champion de France.



Dans la catégorie A4, 10 ans et +, l’équipe de l’AS Porto-Vecchio gymnastique, composée de A lyssa Antonetti, Clara Bouvet, Donna-Maria Combes, Lesia Merlet-Orsoni et Chiara Paggiolu, se classe pour sa toute première participation à une finale nationale par équipes à une encourageante 15e place avec un total de 136.300 points. L’équipe du Gym Club du Valincu, composée de Stella Kesteloot, Amélie Lanfranchi, Livia Sorba et Lou Spano, termine quant à elle à la 21e place avec 132.400 points, totalisant ainsi une progression remarquable de 23 points par rapport à la saison dernière.