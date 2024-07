Guy Armanet : « La valorisation énergétique sera utilisée que pour une part résiduelle de nos déchets »

- Malgré tout, cette valorisation énergétique n’est-elle pas quelque part un peu antinomique avec les combats environnementaux historiques du courant nationaliste ?

- Pas du tout. Aujourd'hui, nous sommes dans une gestion de bout de chaîne où nous ne pouvons plus rien faire d'autre de ces déchets-là. Le tri reste l’épine dorsale du plan. Nous sommes obligés d'essayer de traiter ces déchets ultimes dont nous ne pouvons plus rien faire, et il n’est pas envisageable de les envoyer sur le continent. La chaîne de tri nous impose aussi in fine de traiter ces déchets résiduels. De plus, le recours à la valorisation énergétique émane de réglementations européennes et nous n'avons donc pas le choix.



- En outre, les réglementations européenne et nationale imposent également que le recours à l’enfouissement des déchets soit drastiquement réduit. Le recours au tri combiné à la valorisation énergétique pourraient-ils permettre de tenir les objectifs ?

- Sous cinq ans on ne doit effectivement plus enfouir que 10% de ce que l'on enfouit aujourd'hui. En Corse, on enfouit environ 140 ou 150 000 tonnes de déchets par an, cela veut dire que dans cinq ans, on ne pourra plus enfouir que 15 000 tonnes. Il faut donc vraiment trouver des solutions pour arriver à ces objectifs-là, d’autant que les deux centres de stockage et d'enfouissement de l’île arrivent aussi à saturation. Il faut vraiment qu'on arrive à changer de modèle, même s’il y aura toujours une infime partie des déchets qui devront être stockés et non plus enfouis.



- Avant même son adoption, ce PTPGD fait déjà l’objet de vives critiques, émanant notamment des associations. Le collectif Corsica Pulita affirme notamment que les conclusions de l'enquête publique n’ont pas été prises en compte et envisage d'attaquer le plan en justice s'il est adopté. De quoi faire peser une incertitude quant à l'avenir de ce plan ?

- Chacun prendra ses responsabilités. Je crois qu'aujourd'hui le principe de réalité nous impose aux uns et aux autres de converger et de travailler ensemble pour aller de l'avant sur ces sujets-là. Non seulement nous avons répondu point par point à l’enquête publique, mais l'avis qui a été rendu par les enquêteurs est favorable, avec deux recommandations et trois préconisations que nous avons d'ores et déjà levées. La première recommandation nous demandait un suivi de la volumétrie et un observatoire des déchets, ce que nous avons mis en route au sein même de l’OEC et que nous serons à même de produire tous les ans. Pour la partie où on nous demandait d'être un peu plus fins sur les études CSR et la valorisation énergétique, l’OEC a anticipé les choses puisqu'il a attribué à Antea Group une mission assez complète qui va balayer de manière très large toute cette partie. Moi je demande aux associations de venir travailler avec nous et non pas d'essayer de s'opposer sur ce genre de sujets. À mon avis, le combat que l'on a à gagner, c'est le coût que nos administrés auront à payer demain, ce n'est pas tant la manière dont les choses vont se construire. On est en route pour un système qui a été choisi dans toutes les différentes instances, et non pas seulement à l'enquête publique. Je rappelle quand même que ce n'est pas moins d'une trentaine de réunions qui se sont tenues et qui ont toutes donné un avis favorable au plan. On est désormais dans la phase finale d’acceptation. Je crois que maintenant il faut se retrousser les manches pour aller sur des sujets bien plus importants que sont le coût du traitement des déchets en Corse et la manière de le faire réduire pour le bien-être de tout le monde.