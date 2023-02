Guillaume Peretti le plus rapide sur la Mandrialinca

À ce jeu-là, Guillaume Peretti n'a laissé le soin à personne de s'imposer sur un terrain aussi dur à gravir - certains l'ont qualifié d'infernal - qu'à descendre.

Peretti, qui portait sur ses genoux les stigmates d'une descente difficile, a couvert le parcours jusqu'au Cimone et retour en 1h04'35" à peine 30 secondes de moins que Anthony Qulici, c'est dire si la bagarre, à distance, a été belle, et près de quatre minutes de moins que Lainé.

Chapeau donc à l'homme du Restonica trail.

Coup de chapeau également à sa coéquipière Emmanuelle Moracchini, qui 19e au scratch, n'en a poins réalisé le meilleur temps féminin de la matinée en 1h24'18".



À l'heure de la remise des prix, Guillaume Peretti n'a pas manqué de Féliciter Loïc Leonardi et l'AS Figarella pour la qualité de leur organisation. Pour lui cette course de montagne, au cours de laquelle il s'est livré un beau duel à distance avec Anthony Quilici, est à pérenniser.

Et elle le sera sans doute selon lui puisqu'il a lancé un "à l'année prochaine" aux organisateurs !



Des organisateurs qui ont tenu de leur côté, et il faut le souligner, a récompensé généreusement tous les participants pour la volonté qu'il leur a fallu pour s'attaquer au Cimone en passant par San Ghjuvà, sur les hauteurs de Santa Maria di Lota.

Une pulentata, du figatellu et quelques bières réparatrices n'ont pas été de trop pour remettre tout le monde sur pied !