Guillaume Peretti et Vincent Viet ont établi le record du Mare à Mare Sud en 10h04

Sur la première partie de cette longue traversée de la Corse d'Ouest en Est Guillaume Peretti et Vincent Viet ont longtemps été sur les bases d'un record tournant autour Une performance de tout premier plan pour Guillaume Peretti l'ancien recordman du GR20 (32 heures en 2014) et Vincent Viet l'un des meilleurs trailers français.Sur la première partie de cette longue traversée de la Corse d'Ouest en Est Guillaume Peretti et Vincent Viet ont longtemps été sur les bases d'un record tournant autour de 9h30 ://4 , comptant même jusqu'à 24 minutes d'avance sur l'horaire prévisionnel. Le dernier tiers du périple allait voir les deux trailers être confrontés à une chaleur importante. La rampe menant de Carbini au col de Mela était le dernier morceau de bravoure avant d'affronter la longue descente vers la plaine de Porto-Vecchio.





Le mercure allait, véritablement, plomber la fin du parcours. Malgré cela, Guillaume Peretti et Vincent Viet bouclait les 90 kilomètres et un peu plus de 3.500 mètres de dénivelé en 10 heures et 4 minutes.





L'arrivée sur la place de la mairie de Porto-Vecchio en présence du maire de la Cité du Sel Jean-Christophe Angelini et de Véronique Filippi, adjointe en charge des sports, officialisait ce temps de référence.