Guargualé : Le marché de Noël ouvre le 24 novembre

Pas moins de 45 stands se tiendront à la disposition des habitants de la commune, mais aussi à celle de tous les résidents de la microrégion du Taravu et d'ailleurs.La manifestation organisée à l'initiative de la commune rassemblera des artisans, producteurs et créateurs et sera l'endroit rêvé pour les enfants de Guargualé qui pourront effectuer des balades en poney, rencontrer, d'ores et déjà, le père Noël, suivre les milles et une animations diverses figurant au programme. Et puis, parce que tout cela creuse, une petite restauration pourra être servie à tous les visiteurs.Le marché de Noël ? Ce sera le 24 novembre à Guargualé.