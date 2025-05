Voile : la Swan Bonifacio Challenge dans les starting-blocks

Nous y sommes. Depuis quelques jours, le port de Bonifacio vibre au rythme de la Swan Bonifacio Challenge, qui réunit cette année 31 voiliers, contre 19 lors de l’édition précédente. Une flotte répartie entre les Swan 28, les Swan 42 – qui font leur première apparition dans la Cité des Falaises – et les Swan 36 et 50, déjà présents en 2024. Ce sont d’ailleurs les Swan 50 qui forment le peloton le plus fourni.



Le coup d’envoi sera donné demain avec une journée de régates d’entraînement, destinée à familiariser les équipages avec la navigation exigeante dans les bouches de Bonifacio. Ce sera également l’occasion d’une ultime répétition générale avant le lancement officiel de la compétition, prévu mercredi avec les premières manches.



Les régates se poursuivront jusqu’au samedi 10 mai, date de clôture de l’événement. Bien entendu, les conditions météorologiques joueront un rôle essentiel dans la configuration et le déroulement des différents parcours.