Créer, coder, comprendre : Bastia accueille les Parcours Numériques d’EMAHO

L’association EMAHO propose les 4 et 11 juin prochains deux après-midis immersives (gratuites) pour découvrir les multiples facettes des outils numériques : un laboratoire des métiers et de la création numérique ouvert à tous.« Notre association imagine, conçoit, élabore et anime des temps de rencontres et d’échanges ayant pour objectif de transmettre expériences, savoir-faire et vocations autour des technologies numériques créatives » explique Elodie Poignet, Cheffe de projets à association EMAHO Corse. « Chaque projet est donc pour nous l’occasion de connecter tout type de public en utilisant le meilleur des Technologies du Numérique, de l’Information et de la Communication. Nos actions ont pour but de replacer les nouvelles technologies au service de l’humain, pour créer du lien et initier des vocations aux métiers du numérique dans une démarche solidaire, sociale et innovante ».Parmi ces actions les Parcours Numériques, très prisés, et au succès incontestable« Notre formule fonctionne très bien car conçue pour répondre à tous les âges, avec deux parcours distincts : l'un dédié aux jeunes esprits curieux et l'autre adapté aux plus grands en quête de nouvelles compétences », souligne E. Poignet.Les 4 et 11 juin, deux parcours de 4 ateliers différents et adaptés à l'âge des participants pour une utilisation active, consciente émancipatrice et créative de ces outils numériques, des ateliers de 40 minutes pour une démarche pédagogique inclusive.Chaque parcours est composé d'un atelier des techniques du numérique, un atelier d’Education aux Médias et à l’Information, un atelier de création numérique et un atelier numérique ludo-éducatif.Codage, musique assistée par ordinateur, graphisme, esprit critique pour les plus de 12 ansRobotique, trucages vidéo, fake news, FabLab à partir de 8 ans.Pour ces ateliers, EMAHO fait appel à différents intervenants : Associations du territoire, professionnels aguerris, intervenants impliqués depuis longtemps pour l'inclusion numérique dans les quartiers et pour les jeunes : Le réseau Canopé / Opra / Alpha / Holimovie / Fantasià / Nobodies / Eva Tamisier (iTi)Mercredi 4 juin 202514h à 17hPaese NovuCentru Suciale François MarchettiEn partenariat avec le CCAS de BastiaMercredi 11 juin 20214h à 17hPuntetto / Centre AncienEspace de vie sociale L'AppuntuEn partenariat avec la Falep