Guardia corsa papale in Roma : messa in lingua corsa in San Grisogono è prucessio di à Madonna Fiumarola

Rédigé par Charles Monti le Jeudi 1 Août 2019 à 09:40

Il faisait chaud l'autre jour à Rome mais il en aurait fallu beaucoup plus aux Corses, qui avaient fait le déplacement dans la Ville éternelle, pour se détourner du double objectif de leur voyage : assister à la désormais traditionnelle messe en langue corse célébrée à San Grisogono du Trastevere et participer à la non moins traditionnelle procession de à Madonna Fiumarola.

