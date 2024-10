Grussettu è Prugna : mobilisation citoyenne contre un projet immobilier à Calderaja

Un collectif force de propositions

Un riverain a entamé une action en justice… et plusieurs villageois ont fini par soulever le problème. Un collectif s’est formé, porté par le syndicat agricole Mossa Paisana et par Core in Fronte. Mais « ce n’est que la première étape ». Ses membres comptent bien que d’autres se rallieront à leur mouvement – d’ailleurs, des militants de toutes tendances politiques étaient présents lors de la conférence de presse.

Une partie au moins des habitants s’inquiète des conséquences de ce que certains baptisent déjà « les cages à poule » de Grossetu : des logements qu’ils n’imaginent pas destinés à autre chose que de l’investissement locatif. D’autant que des réalisations similaires, dans les villages alentours, en donnent déjà un aperçu. « Compte tenu du nombre d’appartements, on peut estimer qu’une centaine de personnes risque ainsi de venir s’installer dans le village – si du moins les appartements ne sont pas transformés en locations touristiques. Cent personnes, c’est énorme ! s’exclame une habitante. Le quart du village ! ça va tout bouleverser ! » Au mieux, Grossetu serait ainsi transformer en une sorte de cité-dortoir, pour des personnes n’ayant pas les moyens de se loger à Aiacciu. Au pire, une cité morte l’hiver, qui se remplirait de touristes aux beaux jours. Ne parlons pas de « notre supérette, qui nous sert bien depuis des années, et qui sera concurrencée par le SPAR ! Y’a du respect de rien ! ». Les agriculteurs sont également inquiets : l’un d’eux fait notamment transiter ses brebis par le chemin qui passe en bordure des futurs immeubles. Quelles seront les réactions des futurs occupants face à ces activités agricoles ? Enfin, ceux qui étaient venus chercher le calme au village, comme « ce couple de jeunes bretons qui a acheté une petite maison juste à côté », s’inquiètent également des nuisances qu’un tel complexe ne devrait pas manquer d’apporter.



Le collectif dénonce une « artificialisation de l’espace villageois » qui fait pendant aux réalisations qui ont transformé la marina de Porticciu en station balnéaire touristique. Soulignant la nécessité de « maîtriser notre foncier […] et toute spéculation », mettant en avant à la fois les arguments environnementaux et la nécessité de préserver « l’aspect historique, traditionnel et harmonieux du village », le collectif dénonce ce qui s’apparente à une « indécence immobilière » dans un contexte où la hausse constante des loyers rend de plus en plus difficile l’accès au logement pour les Corses les moins aisés. Il fait également des propositions : « Statut de résident avec 10 ans de résidence permanente pour acquérir et construire un bien » ; « permis de location » ; limitation à un seul meublé destiné au marché locatif, par foyer fiscal ; compétence attribuée à la Collectivité pour autoriser les meublés à vocation touristique, « sanctuarisation des terres agricoles et d’élevage ».

L’action n’en est qu’à ses débuts : « On va discuter entre nous, continue un membre du collectif, et voir l’évolution de leur côté [NdlR : les promoteurs du projet]. On s’adaptera au fur et à mesure. »