Grippe : la Corse en phase épidémique aiguë

Si vous avez passé les fêtes de fin d'année cloués au lit avec de la fièvre et une affreuse toux, sachez que vous n'êtes pas seul. L'épidémie de grippe saisonnière s'est en effet renforcée dans tout l'Hexagone la semaine dernière. L'épidémie de bronchiolite, en cours dans onze régionsa, elle, diminué en intensité, a indiqué ce jeudi Santé publique France dans son bulletin hebdomadaire. Pour la grippe et les syndromes grippaux, la Corse est pour la 2e semaine en phase épidémique aiguë.Pour la bronchiolite, la Corse qui est la dernière région hexagonale à être rentrée en épidémie de grippe Bronchiolite (moins de 2 ans) : l'activité est certes en légère hausse, mais même en 2e semaine de phase pré-épidémique, l'île est toujours la seule région à ne pas encore être rentrée en épidémie..Enfin, pour le Covid-19, l'augmentation constatée reste à un niveau faible.Pendant la semaine achevée le 29 décembre, les infections respiratoires aiguës ont été en "nette augmentation", tant à l'hôpital qu'en médecine de ville, touchant des personnes de tous âges, selon l'agence sanitaire. La grippe touche l'intégralité des régions de l'Hexagone, s'intensifie "dans toutes les classes d'âgeet atteint un "niveau très élevé chez les moins de 15 ans", relève Santé publique France. En Outre-mer, l'épidémie de grippe sévit en Martinique, tandis que la Guadeloupe et la Guyane sont, elles, en phase de "pré-épidémie".Les hospitalisations "après passages aux urgences", elles, ont concerné plus particulièrement les personnes âgées de 65 ans et plus : elles ont représenté près des deux tiers des hospitalisations pour une infection respiratoire aiguë, sur la dernière semaine de l'année 2024.