Grève du 16 juin : six syndicats appellent à la mobilisation à Ajaccio

Le mardi 16 juin sera une journée nationale d’action et de mobilisation dans les hôpitaux. Six syndicats de Corse-du-Sud lancent un large appel à rejoindre le mouvement, au-delà des personnels concernés. Car selon eux, la crise du COVID-19 a fait effet de révélateur. Ainsi, pour Christine Josset-Villanova, de l’UNSA de Corse-du-Sud, le constat est clair : « La crise sanitaire a montré que le système est plombé par une absence de réflexion et des restrictions budgétaires ». Pour elle, « Le Ségur de la santé ne peut se limiter à un replâtrage de l’existant ».

Une vision partagée par Patrice Bossart, secrétaire général de la CGT de Corse-du-Sud : « Les premiers concernés seront ceux qui ont été applaudis durant des semaines ». Mais « au delà du secteur sanitaire, plusieurs secteurs sont associés au mouvement. La crise a mis en évidence la fragilité du système libéral ». Maïdée Nicolaï, du STC Ajaccio renchérit : « Nous demandons le respect pour toutes les personnes qui ont travaillé durant cette crise, dans tous les secteurs : aide à la personne, ramassage des déchets, supermarchés, La Poste… ».



L’intersyndicale souhaite alerter l’opinion publique sur les décrets et ordonnances pris par le Gouvernement durant la période de crise « qui attaquent certains aspects du code du travail : dérogations pour porter la semaine de travail à 60 heures, réduction du temps de repos, suppression des congés payés… ». En effet, Maïdée Nicolaï ne cache pas ses inquiétudes pour la suite : « Ces dérogations nous font craindre un recul des acquis sociaux et un maintien au-delà de la période COVID ».



Face à cette situation de crise, ils émettent des revendications générales « car pour le maintien de l’économie, il faut aller vers une revalorisation générale des salaires ».

En plus de cette mesure, l’intersyndicale demande donc, entre autres, la réduction du temps de travail, l’interdiction des licenciements en période d’activité partielle ou encore l’abandon de la réforme des retraites et de l’assurance chômage.



Au delà de ces revendications nationales, quatre revendications locales seront notamment défendues : l’extension de la prime de transport à tous les insulaires, l’obtention d’une prime de vie chère, le blocage du prix à la pompe et la revalorisation et l'extension de l’indemnité régionale de transport corse (IRTC) .



Le rendez-vous est donné à la gare mardi 16 juin à 15h30, « dans le respect des gestes barrières, de la distanciation physique et du port du masque » précise l’intersyndicale.