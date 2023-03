Grève de la collecte des déchets dans le grand Bastia : un accord trouvé entre le STC et la CAB

Après une mobilisation de 4 jours qui avait stoppé la collecte des déchets dans le grand Bastia, ce lundi les agents su STC de la CAB qui assurent le ramassage des ordures ménagères ont obtenu gain de cause.Ce 27 mars, une délégation de 6 membres du STC a été reçue à la Communauté d'Agglomération Bastiaise (CAB) pour discuter des revendications avancées par le syndicat à savoir son opposition à la reforme des retraites et l'amélioration des conditions de travail des agents.La rencontre, menée par le président Louis Pozzo-di-Borgo, a débouché sur un accord. Outre la question de la réforme des retraites, des avancées ont été obtenues par les personnels du STC, notamment en ce qui concerne l'amélioration de leurs conditions de travail. La construction d'un nouveau centre technique a ainsi été actée et devrait voir le jour en 2025. Le maintien des contrats des personnels contractuels a par ailleurs été confirmé, fait savoir la CAB dans une note envoyée ce soir à la presse.Les personnels CGT du service collecte de la CAB par contre sont toujours en grève et rencontreront Louis Pozzo di Borgo demain mardi 28 mars. "La question des contractuels demeure toujours d'actualité et est loin d'être réglée. En effet, sur les 18 CDD employés de façon régulière sur des missions permanentes seuls les 3 qui prenaient fin le 31 mars ont été reconduits seulement pour quelques mois, et tous prendront fin le 30 juin." indique le syndicat.Les agents STC du service de collecte des ordures devraient reprendre le travail demain, cependant en raison du mouvement de grève national prévu ce mardi 28 mars, le ramassage pourrait reprendre seulement mercredi.