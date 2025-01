Grève dans le maritime : Corsica Linea annule toutes ses traversées du lundi 13 janvier

La CGT des marins des compagnies Corsica Linea et La Méridionale a appelé à une grève de 48 heures à partir du lundi 13 janvier. Cette mobilisation, qui touche directement les traversées entre le continent, la Corse et l’Afrique du Nord, a été lancée pour protester contre l’ouverture des lignes historiques à des pavillons étrangers, notamment ceux des compagnies internationales.



En raison de ce mouvement, Corsica Linea a annoncé des modifications importantes dans son programme de traversées. Le lundi 13 janvier, toutes les liaisons vers la Corse seront annulées, et les informations concernant les traversées du mardi 14 janvier seront disponibles uniquement ce lundi. De plus, les traversées entre Marseille et Alger, initialement prévues pour le mardi 14 janvier et le jeudi 15 janvier, seront décalées aux dates suivantes : jeudi 15 janvier et samedi 18 janvier.



Le syndicat CGT dénonce cette situation comme une « concurrence déloyale » face à l’arrivée de nouvelles compagnies opérant sous pavillons étrangers, en particulier la compagnie italienne Grandi Navi Véloci (GNV), filiale du groupe MSC, qui pourrait bientôt relier Sète à l’Algérie avec un pavillon international. Cette situation, selon la CGT, met en péril l’emploi et les conditions de travail des marins et remet en question la pérennité des compagnies historiques françaises, telles que Corsica Linea.



Les usagers des lignes maritimes, et notamment ceux reliant la Corse et le continent, devront donc composer avec des perturbations importantes ces prochains jours.



