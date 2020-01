Grève à la Méridionale : les transporteurs corses songent au chômage technique

Les temps sont durs pour les transporteurs routiers. En décembre dernier, la grève contre la réforme des retraites avait mobilisé les dockers qui bloquaient les marchandises au port de Marseille. Aujourd'hui c'est au tour de la Méridionale de bloquer les bateaux à quai. Une situation qui, à très court terme, risque d'être difficile à géré pour les transporteurs de marchandises.Face à ces mouvements de grève, les transporteurs ont été pris de court et ne peuvent plus assurer les liaisons entre la Corse et le continent.Selon Jean-Marie Maurizi, président du syndicat des transporteurs de Corse, 95% des marchandises sont coincées entre Marseille et l'île de beauté. Une perte financière de plusieurs milliers d'euros pour la trentaine de compagnies de transport présentes en Corse.Jean-Marie Maurizi est inquiet.Le secteur du transport représente plus de 2 000 salariés sur toute la Corse. Chaque jour entre 80 et 100 remorques arrivent sur l'île en provenance du continent. A bord de celles-ci, matériel de construction, du bitume mais aussi l'approvisionnement pour les grandes surfaces. Jean-Marie Maurizi est catégorique.prévient le président du syndicat des transporteurs de Corse .Ce mardi 14 janvier en fin d'après-midi, Jean-Marie Maurizi devait participer à une réunion à la chambre de commerce, pour décider de la conduite à adopter face au mouvement.