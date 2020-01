Les marins de la Méridionale, en grève, bloquent le port d'Ajaccio

Face à la gravité de la situation et bien conscients que l’avenir de la Méridionale est actuellement en jeu à très courte échéance, les Officiers de la Méridionale soutiennent le mouvement social en cours. Nous souhaitons continuer de desservir la Corse comme nous le faisons depuis plus de 43 années.

Nous soutenons ainsi notre direction dans sa volonté de respecter les engagements pris entre la Méridionale et Corsica Linea lors de la sortie de conflit de Juin 2019, soit :





- La construction d’un projet économique commun et équitable.

- Le partage des ports principaux de Bastia et Ajaccio dans le cadre du futur

schéma de SEMOP commençant dès Janvier 2021.

Ce projet commun est le seul garant de la sauvegarde des emplois directs et induits en Corse et sur le continent.

Il est également l’unique moyen d’éviter tout monopole, ce qui serait dommageable pour la Corse et la qualité de sa desserte.

Nous appelons donc la direction de la Corsica Linea à se montrer responsable en respectant les engagements pris lors du précédent conflit.

La Méridionale représente 500 salariés répartis entre la Corse et le continent.