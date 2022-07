Grand Ajaccio : premier conseil communautaire de la présidence Sbraggia

Le maire de Cuttoli-Corticchiato a profité de l’occasion pour interroger la présidente de l’OIT sur la taxe de séjour. « 911 000 euros, c’est un taquet ou bien on peut améliorer la recette et dans quelle mesure ? », a-t-il demandé, évoquant la possibilité d’une « étude de la CAPA pour connaitre les possibilités d’optimisation ». Xavier Lacombe, premier vice-président en charge des finances, a confirmé que la collectivité étudie « toutes les possibilités pour l’optimiser ». « Je peux affirmer que celle que nous avons prévue est inférieure à celle qui sera perçue », a-t-il ajouté.



Pour le conseiller communautaire d’opposition Jean-François Casalta deux pistes s’ouvrent à la CAPA : « la régulation de certains mécanismes » - son groupe fera d’ailleurs une proposition en ce sens « courant septembre » - et « la lutte contre la fraude ». « Je rappelle que nous avons été les premiers, en avril 2021, à délibérer sur la régulation des meublés de tourisme, a répondu Christelle Combette. La banque des territoires m’a présenté une étude, qui sera rendue en septembre et qui va nous permettre de trouver les moyens pour réguler ce phénomène. »



« Il faut prendre du recul et de l’humilité avec ces problématiques qui sont sociétales, et pas uniquement fiscales », a conclu Pierre Pugliesi, pour qui il faut « faire du tracking et de la taxation d’office quand on repère de la location qui n’est pas déclarée ».