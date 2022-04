Pays ajaccien : une nouvelle redevance pour les gros producteurs de déchets

Cette nouvelle RSI s’appliquera au-delà d’une production d’ordures ménagères résiduelles de 1 320 litres par semaine. « C’est la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères qui finance les 1 320 premiers litres collectés », détaille Étienne Ferrandi. En clair, la redevance viendra donc s’ajouter à la TEOM pour les professionnels concernés. Quant au tarif, il sera « incitatif », afin de « sensibiliser les professionnels au tri dans le but de réduire l’enfouissement des déchets ». « Pour un bac non trié, ce sera 30 euros le mètre cube et pour un bac trié, 10 euros le mètre cube », annonce t-il.



La mise en place de la redevance se fera en deux temps, sur les exercices 2022 et 2023. Dès le 1er juillet de cette année, les producteurs de plus 5 000 litres de déchets ménagers assimilés par semaine sont redevables de la RSI. Selon les services de la CAPA, cela représente une centaine de professionnels. Au 1er mars 2023, ce seront tous les producteurs de plus de 1 320 litres par semaine qui devront s’acquitter de la redevance. Au-delà des 10 000 litres, en revanche, le producteur devra obligatoirement se tourner vers le privé pour l’évacuation de ses déchets « car ceux-ci ne peuvent plus être considérés comme assimilés ». Pour le maire d’Alata, cela concerne « 25 à 28 entreprises dans la zone de Baleone, pas plus ».