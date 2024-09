Gouvernement Barnier : L’inquiétude des élus nationalistes sur la poursuite du processus d’autonomie

« L’horizon est bouché avec Bruno Retailleau à l’Intérieur. C’est encore trop tôt pour savoir quels seront les ajustements. On ne sait pas qui aura quoi en main, mais on espère tous qu’il n’aura pas en charge le dossier Corse. Bruno Retailleau, c’est la droite la plus conservatrice. C’est celui qui a pris les positions les plus dures à l’égard du dossier Corse. S’il hérite du dossier Corse, il n’y a pas grand-chose à espérer. Il ne peut pas être un interlocuteur pour la Corse ! ». Le député PNC de la deuxième circonscription de Corse-du-Sud, Paul-André Colombani, ne cache pas son inquiétude sur la nomination du Sénateur LR à Matignon. « Au-delà du dossier Corse, Bruno Retailleau, c’est la fin de l’AME (Aide médicale d’Etat), c’est le droit du sol, etc. Il y a donc tout qui nous sépare ». Il préfèrerait que le dossier Corse soit confié à la ministre chargée du partenariat avec les territoires et de la décentralisation : « On attend que Catherine Vautrin reprenne la main. La logique le voudrait puisqu’on a créé un ministère de la décentralisation. En plus, Catherine Vautrin a des attaches en Corse, je pense qu’elle est un peu plus au fait de ce qui s’y passe que Retailleau ». Mais pas question, pour lui, de balayer, ce qui a déjà été validé : « Le processus d’autonomie est très avancé. Nous avons travaillé pendant deux ans, il n’est pas question pour nous d’entendre que l’on repart à zéro. Où on respecte la démocratie en Corse puisque 77 % des élus de l’assemblée de Corse ont signé le texte sur l’autonomie, ou alors on va vers des temps difficiles ». Pour l’élu nationaliste, il est important que tous les parlementaires corses soient « à peu près d’accord sur le fait de devoir reprendre les discussions. Dans le dossier Corse, il n’y a pas que la reconnaissance de la langue, l’inscription de la Corse dans la Constitution ou le pouvoir législatif, il y aussi d’autres éléments comme la santé… Après, chacun mettra le curseur là où il voudra. S’il n’y a pas de pouvoir législatif, on ne peut pas parler d’autonomie. C’est ce qui nous sépare d’une partie de la droite et de Retailleau ».



Concernant le nouveau gouvernement, Paul André Colombani salue la nomination de trois ministres : « A titre personnel, j’apprécie beaucoup Paul Christophe (ministère des Solidarités) qui a fait partie des gens qui se sont déplacés pour le CHU en Corse. Il était président de la Commission des affaires sociales, il n’a pas eu le temps de la réunir beaucoup. Il y a bien évidemment des gens comme Marc Ferracci qui sont des gens compétents, ouverts et qui connaissent le dossier Corse. J’apprécie également beaucoup Annie Genevard (ministre de l’Agriculture) ou Patrick Hetzel (ministre de l’Enseignement supérieur) qui ont toujours été à l’écoute de nos problèmes. La première est une élue de la montagne, le second est alsacien. Ce sont les gens avec qui nous avons toujours eu de très bons rapports. Maintenant on va voir ce qu’ils vont donner dans ce gouvernement ». Le député de l’Extrême-Sud a redéposé sa proposition de loi sur le CHU en Corse : « Je l’ai redéposée dans la version qui a été votée en Commission. Mais là, il faut repartir de zéro. J’espère la présenter à l’assemblée nationale. Je compte plus sur le Parlement que sur le gouvernement pour la voir adoptée ».