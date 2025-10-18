Giranduloni exporte Dolc'Isula à Athènes

CorseNetInfos
La rédaction le Samedi 18 Octobre 2025 à 18:22

L’association Giranduloni participera au prestigieux Food Expo, qui se tiendra à Athènes du 14 au 16 mars 2026, sous la bannière de son projet Dolc’Isula, symbole de la douceur et de l’art de vivre insulaire. À travers cet événement international, l’association entend mettre en lumière la richesse culturelle et culinaire de la Corse.



Un hommage à la douceur et à la créativité insulaires
Le projet Dolc’Isula incarne la générosité, la convivialité et l’innovation qui caractérisent la Corse.
Producteurs, artisans et passionnés y seront réunis pour faire découvrir aux visiteurs les saveurs authentiques des sirops du terroir corse, subtilement harmonisés à des bières soigneusement sélectionnées. Une alliance audacieuse, reflet d’une Corse moderne, créative et inspirée, où la tradition se marie à la découverte.


Un pont entre cultures méditerranéennes
Au-delà de la gastronomie, la présence de Giranduloni à Athènes vise à promouvoir une Corse vivante, fière de ses racines et ouverte sur le monde.
Le projet Dolc'Isula représente une occasion unique de tisser des liens culturels et économiques entre la Corse et la Grèce, deux terres unies par leur identité méditerranéenne et leur goût du partage.

Une aventure collective 
Elisa, Folco, Leila, Alexandre, Astrid et Evan, étudiants en Master 1 LEA à l’Università di Corsica Pasquale Paoli voient dans cette participation une formidable vitrine pour la Corse : « c’est une occasion de porter haut les couleurs de la Corse, de valoriser ses produits, et de créer des ponts entre les cultures méditerranéennes », soulignent les étudiants de l’Université.
Pour eux, Dolc'Isula est bien plus qu’un projet : c’est une aventure humaine et sensorielle, une invitation à goûter la Corse autrement.

Informations pratiques :
Événement : Salon Gastronomique de Grèce.
Lieu : Athènes, Grèce.
Participants : Association GIRANDULONI et ses partenaires corses.
Pour plus d’informations, interviews ou demandes de visuels :
📩 [giranduloni@gmail.com]
📞 [07-50-69-26-54]




