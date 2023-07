Ghjuventu Clandestina Corsa : 5 personnes mises en examen, 3 en détention provisoire

U Cullettivu Patriotti a vivement réagi à l'annonce de ces mises en examen et notamment au transfert à Paris d'un "enfant de 16 ans"



Depuis 3 jours en France, des hordes sauvages déferlent dans les villes brûlant des écoles, des voitures de particuliers ou des centres sociaux. Mais où sont les forces de sécurité ?

En même temps, en Corse, 50 gendarmes sont envoyés à Ulmetu pour arrêter un enfant de 16 ans ! Enfant qui a été transféré à Paris après 4 jours de garde-à-vue… Pour être ensuite « condamné » à un mois d’emprisonnement dans un foyer éducatif à Marseille… Et tout ça alors qu’il n’y a aucune charge sérieuse contre lui dans le dossier.

La France de 2021 est la digne héritière de celle de 1942. Sous Bousquet, la France collaborationniste arrêtait des dizaines de milliers de juifs, et alors que l’Allemagne nazie ne le demandait même pas, les enfants aussi étaient arrêtés et livrés aux bourreaux !

La Corse, d’où aucun juif n’a été déporté, n’a aucune leçon à recevoir, et surtout pas des juges ou des policiers antiterroristes.

Nous avons atteint le summum de l’ignominie ! « On le transfère à Paris pour lui donner une leçon »… Quelle leçon ? On veut lui faire perdre sa corsitude ou son nationalisme ? La seule raison qui explique cet acharnement est le fait que son père est un ancien prisonnier politique.



Il fut un temps où la Corse traditionnelle, la Corse que l’on pensait éternelle avait des valeurs fondamentales qui étaient le pilier de notre culture : la solidarité et le respect des enfants.

Tous les partis politiques corses auraient déjà dû hurler au scandale face à cette injustice touchant l’un de nos enfants !



Patriotti exige la libération immédiate de cet enfant et son retour dans sa famille.