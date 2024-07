Ghjurnate Internaziunale di Corti : "Un rendez-vous de lutte et de mobilisation pou la défense du peuple corse"

Populariser et détailler les orientations politiques qui pourraient poser les bases d'une stratégie nouvelle pour le mouvement national. Tel sera le ton de la 42e édition des Ghjurnate Internaziunale di Corti.Lors de la conférence de presse de présentation de ce rendez-vous "incontournable" du mouvement indépendantiste corse, les militants de Nazione ont remis sur la table les propositions politiques majeures que le parti avait présentées entre les deux tours des dernières élections législatives : la définition d'un corps électoral légitime et la poursuite de la démarche internationale visant à inscrire la Corse sur la liste des "territoires non autonomes" à décoloniser de l'ONU.« L’édition 2024 des Ghjurnate sera l’occasion de détailler ces orientations et de les populariser », explique Petru Antone Tomasi, porte-parole du mouvement. « À la lumière des leçons de la situation en Kanaky et des principes du droit international en la matière, Nazione précisera les contours de sa proposition de refonte du corps électoral afin de garantir le droit du peuple corse à décider librement de son destin. Il s’agit là d’une mesure d’urgence afin de lutter contre la dépossession de l’expression politique qui accompagne la dépossession foncière (l’accès à la terre) et la dépossession socio-économique (décorsisation des emplois et mainmise d’intérêts étrangers sur les entreprises) », détaille-t-il.Quant à l'inscription de la Corse sur la liste des "territoires non autonomes" à décoloniser de l'ONU, « il s’agit d’une démarche réaliste et pragmatique qui s’inspire de la réussite de la démarche polynésienne, laquelle a obtenu, en 2013, la réinscription de la Polynésie sur cette liste malgré l’opposition de la France. Son objectif est d’extraire la question nationale corse des contingences politiques franco-françaises et de l’impasse des "lignes rouges" imposées depuis Paris. Plutôt qu’un dialogue stérile, l’inscription de la Corse sur cette liste permettra de reconnaître au plus haut niveau le droit du peuple corse à "déterminer librement son statut politique" et à maîtriser son développement culturel, économique et social. En clair, d’exercer son droit à disposer de lui-même », poursuit-il.

L'édition de cette année mettra également l'accent sur les solidarités internationales, avec une attention particulière à la situation en Kanaky. Une délégation importante, menée par Mickaël Forrest, ministre des Affaires étrangères du Gouvernement de Nouvelle-Calédonie, sera présente pour discuter des droits des Kanaks à être maîtres de leur terre et de leur destin. « La situation en Kanaky, comme celle des Basques et des Catalans, montre que les luttes pour l’autodétermination et la reconnaissance internationale sont partagées par de nombreux peuples, » souligne Petru Antone Tomasi.



Le programme des Ghjurnate comprendra aussi des débats sur les succès électoraux des mouvements indépendantistes basques, la situation catalane, et la création du Front International de Libération des Dernières Colonies françaises. Des délégations de Kabylie, de Sardaigne et de Bretagne viendront également enrichir les échanges.