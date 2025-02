Ghjelusia, un seule-en-scène bilingue de Patrizia Gattaceca enfin à Bastia !

Ce seule-en-scène bilingue, interprété par Patrizia Gattaceca, a été écrit par Joseph Agostini, avec une mise en scène de Daniel Delorme et une scénographie signée Alice Delorenzi.



L’auteur s’est inspiré des nombreuses discussions qu’il a eues avec ses grands-parents de San-Fiurenzu, qui lui racontaient les splendeurs et les misères de ce monde. Il y avait ceux qui en avaient trop et ceux qui n’en avaient pas assez. Il y avait aussi les mazzeri, la vergogna, la disgrazia et l’ochju.



Avec cette pièce, le spectateur est transporté dans le Murato des années 70-80. Vannina, la fille du savetier, et Livia, la fille du médecin, ont grandi ensemble, partageant tout. Mais lorsque Lucien, le frère de Livia, se tue au col de San Stefanu, le destin rebat les cartes. La disgrazia s’abat sur la famille du Duttore Danesi, et l’amitié d’enfance vacille sous le poids du temps, des rivalités et des injustices de l’existence.