Ghisonaccia : un jeune motard de 18 ans grièvement blessé dans un accident de la route

Un accident de la circulation s'est produit ce mercredi 27 novembre à Ghisonaccia, sur la route de Gattone. Peu après 13h30, un véhicule et une moto sont entrés en collision. Le motard, un jeune homme de 18 ans, a été gravement blessé. Selon les informations du Service d'incendie et de secours de Haute-Corse (Sis2B), il a été "polytraumatisé" et a dû être évacué en urgence par l'hélicoptère Dragon 2B vers le centre hospitalier de Bastia.



L'automobiliste impliqué dans l'accident n'a pas été blessé, mais a été "psychologiquement très choqué", précise le Sis2B. Les pompiers de Ghisonaccia ont déployé sur place un véhicule de secours et d'assistance aux victimes, un moyen de désincarcération, ainsi qu'un véhicule de commandement et le SMUR pour assister le blessé.



Pour l'instant, l'origine de l'accident reste à déterminer.