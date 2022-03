Gérald Darmanin acte l’engagement écrit d’un processus d’évolution institutionnelle

Au lendemain d’une première entrevue historique avec les élus et les forces vives de l’île, Gérald Darmanin, ministre de l’Intérieur a poursuivi les rencontres dans la Cité Impériale. En premier lieu, il s’est entretenu, ce jeudi matin, avec les quatre députés insulaires dont trois étaient déjà à l’Hôtel de Région hier. Le quatrième, Jean-Jacques Ferrara, à Paris de par ses fonctions, a noté « Une réunion constructive. Autour de la table, les parlementaires ont eu conscience de la volonté d’apaisement du ministre de l’Intérieur avec des annonces qui sont de nature à favoriser de bonnes relations entre l’Exécutif de Corse et le Gouvernement. L’autonomie n’est pas un mot qui fait peur. Ce ne doit pas être une fin en soi mais un moyen de parvenir à des résultats... »

Après avoir rencontré les forces de l’ordre à la base d’Aspretto ainsi que Dominique Federicci, le Président de l’Université, Gérald Darmanin a répondu aux questions de la presse dans la salle Erignac de la préfecture de Région. L’une des annonces phare du ministre de l’Intérieur aura été l’engagement, dans les prochaines semaines, à travers un document cosigné par l’État et la Collectivité de Corse, d’un processus conduisant vers une évolution institutionnelle de l’île. « Je suis bien sûr favorable à cet engagement écrit, a-t-il rappelé, j’engage la parole de l’État et la main tendue du président de la République montre que le champ de travail sera important. »

À cet effet, une réunion devrait avoir lieu à Paris avec Gilles Simeoni, président de l’Exécutif, avant le premier tour des élections présidentielles. Un collaborateur, spécialement chargé du dossier corse, a intégré, par ailleurs, le Cabinet du ministre de l’Intérieur.

Pour le reste, pas grand-chose, à vrai dire, de plus que lors des différentes réunions de ce mercredi. Il sera question d’un renouvellement de l’appel au calme, comme un préambule à toute évolution, y compris le rapprochement des prisonniers qui semble acté sans toutefois évoquer une quelconque date, de l’arrivée de nouveaux renforts de police dans l’île ou de l’enquête sur la tentative d’assassinat d’Yvan Colonna, « Il ne s’agit pas d’un crime d’État, se défend le ministre balayant toute théorie complotiste, une enquête est en cours et il semblerait qu’il s’agisse plutôt d’un acte d’un islamiste radical à la suite de blasphèmes... »

Enfin, à l’évocation de certains détails de l’évolution institutionnelle de l’île, notamment la coofficialité de la langue corse ou le statut de résident, il a temporisé. « On ne peut tout résoudre en deux jours et je crois que de nombreux sujets ont été abordés depuis hier (mercredi), je peux dire toutefois qu’aucune région de France ne bénéficie d’autant d’aide de l’État en matière de langue, que la Corse. »

Une question qui reviendra, tôt ou tard, sur la table.

À 17.30, le Ministre de l’Intérieur a été accueilli à Porto-Vecchio, par Jean-Christophe Angelini, maire de la cité du Sel. Il sera de retour dans la soirée à Ajaccio où il devrait rencontrer des avocats du barreau avant de terminer son séjour ce vendredi à Bastia par une entrevue avec le maire Pierre Savelli, les forces de l’ordre ainsi que des personnalités du monde économique, social et culturel.

De retour à Paris, il ne pourra ensuite communiquer en raison de la campagne présidentielle. Mais la première pierre d’un nouvel édifice semble posée. Reste à savoir si les autres suivront et dans quelles mesures...