Gérald Darmanin à Bastia pour l'inauguration de trois salles de la cour d’appel

Trois salles de la cour d’appel de Bastia vont être inaugurées le 31 janvier prochain : la salle des assises, la bibliothèque du premier président et la bibliothèque du procureur général. Un événement qui va permettre “de donner du sens aux lieux dans lesquels nous travaillons”, selon Hélène Davo, première présidente de la cour d'appel de Bastia. “Depuis toujours, les salles n’ont pas de nom au sein du palais de justice de Bastia, ce qui est assez impersonnel. Nous avons donc décidé de les baptiser, et d’une certaine manière, de faire passer un message.” L’idée, “votée par l’assemblée générale de l’ensemble des magistrats du siège et du parquet, et en consultation avec le barreau”, a été décidée au mois de juin 2024. “Nous avons ensuite effectué des recherches afin de trouver les noms que nous allions utiliser”, précise Hélène Davo. “Nous voulions que ce soient des personnes qui représentent le territoire corse.”





La salle des assises, la bibliothèque du premier président et la bibliothèque du procureur général vont respectivement porter les noms d’Hélène Landry Campinchi, Jean-Yves Coppolani et Jean-Louis Nadal, trois figures importantes pour la Corse. “Hélène Landry Campinchi est une femme au parcours incroyable mais qui est très peu connue des Bastiais”, explique Hélène Davo. “Épouse de César Campinchi et fille d’Adolphe Landry, elle a été ‘balayée’ de l’histoire au profit de son mari et de son père. Pourtant, elle est la première femme à entrer dans un cabinet ministériel, et elle a aussi été avocate et résistante. C’est une grande dame à qui, symboliquement, on donne la salle la plus importante de la cour.”



Pour la bibliothèque du premier président, c’est Jean-Yves Coppolani qui a été choisi. “Il était l’un des ‘fondateurs’ de l’université de Corte, qu’il a rejoint dès 1981. Professeur d’histoire du droit, il a également été doyen de la faculté de droit et de sciences politiques de l'université de Corte. À travers ce nom, nous reconnaissons un homme, un grand juriste qui s’est engagé dans la défense des plus faibles.” Enfin, la bibliothèque du procureur général se nommera désormais Jean-Louis Nadal, en rapport à “l’un des plus grands magistrats, qui a fini sa carrière comme procureur général de la Cour de cassation”. “La Corse l’a beaucoup marqué, il a notamment fait en sorte que le procès de la catastrophe de Furiani se tienne en Corse”, explique Hélène Davo. Jean-Louis Nadal sera d’ailleurs présent lors de l’inauguration.