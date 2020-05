Galeria : un automobiliste évacué dans un état grave par hélicoptère

Il était 19h45 ce dimanche lorsque dans des circonstances restant à établir, un conducteur a perdu le contrôle de son véhicule alors qu'il circulait lieu-dit Vaitella, route de Galeria.

À l'arrivée des secours, le conducteur était en arrêt respiratoire.

Rapidement médecin du SMUR et pompiers secouristes ont pratiqué un massage cardiaque et utilisé un Défibrilateur externe pour tenter de ranimer la victime.

Après deux tentatives et de très longs efforts le coeur repartait faiblement.

Placé sous respirateur artificiel, la victime, Jean-Marc Mattei, 62 ans domiciliée à Zilia, était évacué par hélicoptère Dragon 2B de la Sécurité Civile, qui décollait à 21h40 pour le Centre Hospitalier de Bastia.

Sur place étaient présents les pompiers avec à leur tête le Lieutenant Ange Santucci, chef de Groupe, les gendarmes de Calvi et Galeria, un CCFL, un VASAB de Galeria, le VRM et FSR Calvi.