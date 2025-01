Galeria : un accord trouvé pour l’avenir de la Casa Marina

Samedi 18 janvier, un accord a été signé entre la commune de Galeria et le Parc naturel régional de Corse concernant la vente de la Casa Marina. Ce compromis, obtenu à l’issue d’une médiation, sécurise la vocation environnementale du bâtiment et engage les parties à son développement futur.



Depuis plusieurs mois, en effet, le sort de la Casa Marina, située à Galeria, était incertain. La commune, propriétaire des lieux, et le PNRC, gestionnaire, étaient en désaccord sur le renouvellement du bail et envisageaient une vente du bâtiment. Ce conflit a finalement été tranché ce samedi à l’occasion d’une médiation organisée au lycée Pasquale Paoli de Corti. Le président du Conseil exécutif de Corse, le recteur de l’Académie de Corse et les présidents des associations des maires de Haute-Corse et de Corse-du-Sud ont pris part à cette rencontre.



Dans un communiqué rendu public à l’issue de cette médiation, les signataires ont indiqué que « la vente, à un prix satisfaisant les deux parties et convenu entre elles, réglé avec un soutien de la Collectivité de Corse du bâtiment de la Casa Marina, a été actée. Sa vocation est confortée et pérennisée ».



Un projet de développement ambitieux

L’accord signé ne se limite pas à la sécurisation de la vocation actuelle de la Casa Marina. Le communiqué précise également « la mise en œuvre d’une nouvelle phase de développement de la Casa Marina aux fins d’en renforcer la fréquentation et le rayonnement, en Corse et au-delà ».



Cette phase de développement devrait s’appuyer sur une convention d’objectifs, qui sera finalisée et signée dans les semaines à venir. Ce document impliquera toutes les parties prenantes, dont la Collectivité de Corse, la mairie de Galeria, le PNRC, l’Académie de Corse et les associations des maires des deux départements insulaires.



Un accord salué par toutes les parties

Les participants à la médiation se félicitent de cet aboutissement, soulignant son importance pour la jeunesse et pour la Corse dans son ensemble. « Cet engagement collectif marque une avancée significative dans l’intérêt de la jeunesse corse et de la préservation de notre environnement », indique le communiqué.



L’avenir de la Casa Marina semble donc désormais assuré. Cet accord met un terme à une période de tensions et ouvre une nouvelle page pour la structure éducative.