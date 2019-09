Galeria : Un groupe de randonneurs égaré dans la vallée de Manso

L'alerte a été donnée dimanche soir sur le coup de 22h20 : un groupe de randonneurs affirmant être épuisé et égaré a lancé un appel au secours depuis le col de Palmarella dans la vallée de Manso.

Aussitôt le PGHM de Corse et les pompiers de Galeria étaient mobilisés pour leur venir en aide, d'autant que l'un des randonneurs, une femme de 53 ans, souffrait d'un traumatisme à une cheville...



Tout est finalement rentré dans l'ordre : le groupe, guidé par le PGHM, a pu retrouver son chemin et poursuivre ainsi ses pérégrinations sur l'île.

Quant à la blessée elle a été prise en charge par le pompiers de Galeria.