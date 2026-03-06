Futsal - La JS Bunifaziu Futsal joue son accession en D2

Le club du président Jonathan Catoire, créé il y a huit ans, a été sacré cette saison champion de Régional 1. Un titre qui lui permet, au terme d'une saison placée sous le signe de l'invincibilité, de jouer les barrages d'accession pour le championnat de France de Division 2. Une première dans la très courte histoire du club de la Cité des Falaises.



Ces barrages se joueront en deux temps, avec un match aller ce samedi à 16 heures au gymnase Libertas et une manche retour le 6 juin. C'est le club de Nouvelle-Aquitaine du Pessac FC qui fera escale en cette fin de semaine dans la salle bonifacienne. Un club qui se situe à proximité de la ville de Bordeaux qui a déjà évolué en Division 2, avant d'être rétrogradé en Régional 1, puis d'échouer lors des barrages d'accession la saison passée. Un adversaire qui s'annonce très expérimenté et par voie de conséquence difficile à jouer.



Mais pour la JSB il s'agit d'une belle opportunité à saisir, au terme d'une saison maîtrisée de bout en bout. Une belle page à écrire pour le club de la Cité des Falaises.



Pour ce barrage aller l'entraîneur Mickaël Martins Da Silva pourra s'appuyer sur un groupe compétitif composé de : Ricardo Castanheira, Cristiano Azevedo, Majid Said, Aderito Ribeiro, Kevin Martins Da Silva, Florian Catoire, Alexis Mebille, Nils Berger-Sabattel, Alexandre Ribeiro Pereira, Alexis Colombo, Vinicius De Menezes Souza, Moussa Sacko



Une chose est certaine, les Bonifaciens n'auront rien à perdre et au contraire tout à gagner lors de cette double confrontation, avec le secret espoir de retrouver le club de Furiani qui évolue déjà à ce niveau de la compétition.