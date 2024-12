Fusillade à Ajaccio : ”Le cœur n’est plus à la fête”, le programme du marché de Noël modifié

La fusillade qui a eu lieu au restaurant Le Lamparo, a fait un mort et six blessés dans la nuit du 23 au 24 décembre. Alors que l’enquête se poursuit, l’émotion suscitée par le drame a conduit les organisateurs du Marché de Noël à revoir le programme en hommage a



Les exposants de la "zone gastronomie" ont décidé de fermer leurs chalets jusqu’à la fin du marché, ce dimanche 29 décembre. Une mesure relayée par la Ville d’Ajaccio sur ses réseaux sociaux : "En raison du tragique événement survenu hier en centre-ville, nous vous informons que nos exposants de la 'zone gastronomie' ont décidé de fermer leurs chalets jusqu'à la date de clôture du marché. Le cœur n’est plus à la fête…” lit on dans le post.



Par ailleurs, les concerts initialement prévus ces jeudi 26, vendredi 27 et samedi 28 décembre sont annulés.