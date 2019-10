"Furmazione", la première plateforme d'accès à la formation en Corse

Après des mois de réfléxion, Jean-Antoine Mattei s'est lancé dans une grande aventure : rassembler sur une seule et même plateforme toutes les formations existantes sur l'île. En avril dernier, l'ajaccien concrétisait ce projet. Aujourd'hui la plateforme met en lien les demandeurs de formation avec une quinzaine de partenaires tous certifiés du label "Datadocks". Le fondateur explique avec enthousiasme : "En un clic, vous avez accès à ce jour à plus de 2 252 heures de formation adaptées à vos envies, votre localisation et vos disponibilités."La plateforme "Furmazione" offre une visibilité sur toutes les formations dispensées en Corse et permet de trouver des créneaux en temps réels. L'offre variée offre aux membres d'une même famille la possibilité de suivre des formations très différentes. Les enfants pourront par exemple prendre des cours de soutien scolaire, quand l'ainé passera son permis bateau, le père une formation en communication digitale et la mère une reconversion en accueil clientèle. Et chacun pourra avoir sa manière d'apprendre. Cours en présentiel ou en e-learning, les formats sont variés pour apprendre.A ce jour, 80% des utilisateurs de la plateforme sont des entreprises du domaine de la santé, du BTP et de l'agro-alimentaire. Une famille peut souscrire au Pass Action, une formule à 17€ par an qui permettra d'accéder à des tarifs préférentiels sur les formations. Il existe également des abonnements pour les entreprises au tarif de 167€ par an qui permet également des tarifs négociés ainsi qu'un retour sur les employés formés.Pour découvrir la plateforme cliquez ici.