Furiani : un match caritatif pour réaliser le rêve d'un enfant malade de 12 ans

L'association, dont Sophie Marceau est la marraine et Christophe Willem le parrain, est reconnue d'utilité publique depuis 2004. Au total, Arc en ciel a réalisé plus de 1000 rêves. Sur l'ensemble du territoire, la tendance est à 30 rêves accomplis par an. Et depuis que Joël Bazzali a été intégré comme membre effectif, il en a réalisé cinq. Début juin, l'association a organisé une grande sortie mémorable pour célébrer son anniversaire : "Pour fêter les 33 ans d'existence, avec l'ensemble des membres et du personnel soignants, nous avons accompagné 350 enfants au Futurscope à Poitiers", se réjouit Joël. Celui-ci appelle à la mobilisation lors du match caritatif à Furiani pour apporter un soutien et mettre un peu de bonheur dans la vie des enfants hospitalisés. L'entrée est gratuite. Il sera possible d'effectuer une donation sur place : "P eu importe le don qui sera effectué, il sera le bienvenu. Par ailleurs, chaque don par chèque bénéficiera d'un quitus de 66% qui sera dégrevé fiscalement." Arc en Ciel et Joël Bazzali sont engagés dans la plus des belles des aventures humaine, celle de la philanthropie.