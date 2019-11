Furiani : Le permis piéton pour des élèves de CE2

Les gamins de 8 ans ont pu tout d’abord visionner un film avec acteurs en situation de handicap auditif, visuel ou physique, interpellant les élèves sur les dangers du piéton.

Les bénévoles de Prévention MAIF, Valérie Friedman et Josette Ventura ont ensuite effectué une présentation le code du jeune piéton.





Le Permis Piéton est exclusivement proposé par l’association Prévention MAIF, association reconnue d’intérêt général. Soucieuse de favoriser une plus grande sécurité des enfants dans leurs déplacements piétonniers en les responsabilisant dès l’école primaire, l’association Prévention MAIF a décidé de jouer un rôle plus actif dans l’opération, en continuant d’y associer, bien évidemment, les partenaires historiques : Education nationale, Ministère de l’intérieur, Association des Maires de France …





Les objectifs de l’opération

Prévention MAIF renforce son engagement dans cette opération de diplomatie publique, ce qui lui permet de couvrir une part importante des compétences requises par l’APER (Attestation de Première Education à la Route validée fin CM2).

L’opération a pour objectif de former tous les élèves de CE2 à devenir autonomes et responsables dans leurs déplacements piétons et d’inscrire le déplacement piéton dans le cadre du développement durable. Depuis le début de l’opération, plus de 6 millions d’enfants ont bénéficié de cette sensibilisation.

Potentiellement, tous les élèves de CE2, soit 750 000 enfants par an, peuvent être concernés. Le permis piéton matérialise auprès des enfants de CE2 une étape dans l’acquisition des savoirs exigés par l’APER et s’inscrit dans le cadre de la rubrique « se déplacer, accompagné, seul ou à plusieurs, dans des espaces identifiés, de plus en plus variés ».





En Haute Corse, l’antenne, créée en janvier 2019 est constituée, actuellement, de 10 bénévoles ; elle s’est tout naturellement engagée dans cette démarche aux côtés de la gendarmerie et des polices municipale et nationale. En 2018/2019, ces bénévoles ont pratiqué 87 interventions en milieu scolaire.

Comme chaque année ,2 formations sont organisées en direction des référents sécurité routière établissements collèges /lycées du 2B. la prochaine est prévue au collège de Lucciana, le 12 novembre.

CNI a suivi cette séance aux cotés de Gabriel, Thibault et leurs copains et copines…