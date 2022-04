François-Xavier Ceccoli : « Quand on a connu la défaite, on l’assume et on laisse les électeurs libres »

Oui, une déception, une désillusion, même si on voyait bien la tendance baissière et qu’on se doutait que le vote utile allait creuser ce déficit. On a vu partir des gens vers les extrêmes et, pour notre aile plus modérée, vers Emmanuel Macron, et on s’est retrouvés dans cette tenaille. Mais si on cherche un peu plus loin, je pense qu’on n’a pas fait une bonne campagne. La présidentielle, c’est la législative puissance exponentielle, c’est vraiment la rencontre entre un homme ou une femme et le peuple français. Prenez Jean-Luc Mélenchon, qui a probablement fait la plus belle campagne : son parti, les Insoumis, ce n’est pas ce qui préoccupe les Français. Pour Marine Le Pen, c’est pareil, peu importe que cela s’appelle le Rassemblement national, le Front national ou autre, les gens votent Marine Le Pen. Et nous, nous n’avons pas su incarner cette chose-là. C’est d’autant plus difficile qu’on vient d’une famille politique où c’était justement l’incarnation par essence avec des leaders charismatiques, du général de Gaulle à Jacques Chirac en passant par Nicolas Sarkozy. Je crois qu’on n’est jamais rentrés dans le jeu à cause de cela. On ne peut pas aller à une campagne présidentielle en disant : « On est les Républicains ». Il faut une personnalité, et là, cela n’a pas marché.