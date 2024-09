France 3 Corse Via Stella dévoile sa nouvelle grille des programmes : continuité et proximité au rendez-vous

France 3 Corse Via Stella continue d’écrire sa success story. Avec 8 % de parts de marché en 2023, la chaîne est devenue la première en Corse lors de la diffusion du "Corsica Sera". Ce matin, lors de la présentation de la grille 2024, Sylvie Acquaviva, directrice territoriale, a salué ces bons résultats :« Pour la seconde saison consécutive, nous enregistrons une audience record avec 8 % de parts de marché ! Via Stella confirme ainsi son ancrage dans le paysage audiovisuel en s’imposant comme la 3ᵉ chaîne de Corse.Ces chiffres témoignent de la confiance de nos publics, un moteur pour nous tous, artisans de cette télévision régionale » Le succès se prolonge également sur le numérique, avec une moyenne de deux millions de visites par mois.

Les ambitions de Via Stella pour cette nouvelle saison restent inchangées : refléter la modernité et la diversité de la Corse, partager ses moments forts, et offrir une information de qualité, à la fois locale, nationale et internationale.



Thierry Pardi, nouveau directeur des programmes

Parmi les principales nouveautés figure la nomination de Thierry Pardi au poste de directeur des antennes et des contenus. Ancien rédacteur en chef et présentateur de l’émission « Mediterraneo », il connaît parfaitement la maison. « Je m’inscris dans la continuité des programmes engagés ces derniers mois. Nous allons notamment accentuer le décryptage de l’histoire de la Corse, contemporaine et plus ancienne, car les gens sont très intéressés par ces sujets », a-t-il expliqué. Ce changement de direction s’accompagne de quelques ajustements dans la grille. Via Stella mise toujours sur sa politique ambitieuse en matière de documentaires méditerranéens, tout en renforçant son offre de courts et longs métrages.





Deux nouvelles émissions

Si la continuité est de mise, de nouvelles productions voient tout de même le jour. Parmi elles, « Rive Sud », un magazine de décryptage des grands dossiers méditerranéens, présenté par François Tortos. L’émission proposera un panorama de l’actualité, mis aussi un "tour des îles", en collaboration avec RCFM, avec la présence de Jérôme Susini, qui présentera un thème qui aura retenu son attention en Corse, puis un tour par la Sicile et la Sardaigne avec l'intervention de nos confrères de la RAI italienne et des reportages.



Côté sport, l’émission « Sport In Corsica », qui célèbre ses 20 ans cette année, adoptera un format de 26 minutes, chaque lundi à 20h25. Pascale Paumier et Jean-Pierre Leca seront aux commandes de ce programme phare, qui continuera de mettre en lumière le sport insulaire à travers des reportages, des dossiers et des invités. Le "Corsica Sera" toujours au cœur de la grille

Le "Corsica Sera", véritable institution, reste la vitrine de la chaîne avec une audience qui dépasse largement celle des autres éditions régionales du réseau national. La tranche d’information commencera à 19h avec une nouvelle structuration de l’antenne, mêlant trois titres d’actualité et un titre plus orienté vers l’analyse.



Le succès du journal télévisé et des éditions d’information régionales reflète l’adaptation réussie de Via Stella aux bouleversements de l’an dernier, comme le rappelle Sébastien Tieri, rédacteur en chef : « Nous allons encore développer des contenus rédactionnels sur les réseaux sociaux pour toucher un nouveau public, notamment les jeunes. Le développement numérique permet d’aller au-delà des frontières de la Corse. »