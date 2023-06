"Framenti d’aduliscenza : una vita à custrui" : l'exposition des collégiens de Montesoro

« Ces photographies ont été réalisées durant un atelier de pratique artistique par les 26 élèves de 3ème1, de Dominique Ricci, professeur d’arts plastiques, Dominique Maestrali, professeure de français et François-Xavier Prosperi, professeur de langue corse » explique Valérie Rouyer, chargée de mission en pédagogie et responsable des expositions au Centre Méditerranéen de la Photographie.

Cet atelier photographique, qu'elle a dirigé, s’est déroulé de novembre 2022 à mai 2023. « Il s’inscrit dans une volonté d’ac­compagner l’élève à regarder et à interroger le monde sur le thème du portrait, au regard de l’auto­représentation quasi permanente que les adolescents pratiquent avec leurs téléphones cellu­laires et qu’ils diffusent sur les réseaux sociaux, et en observant leur recherche vestimentaire et leurs attitudes comme affirmation de soi » précise-t’ elle encore.





Après une initiation au cadrage et à la composition à travers l’histoire de la photographie classique et contemporaine tels Rineke Dijkstra, Judith Joy Ross, Vivian Sassen et autres William Klein en référence également aux photographies de magazines, comme M, Le Monde, et à la photographie émer­gente dans les festivals, chaque élève a utilisé un appareil reflex numérique posé sur trépied. « En fait le travail s’est fait en binôme. Un élève était photographe, l’autre mannequin/modèle et inversement. Chacun a choisi son cadrage au sein de l’établissement en se mettant en scène, dans un esprit « mode » en donnant une attention particulière à la gestuelle, aux attitudes, aux couleurs, à la lu­mière et à l’architecture environnante ».





Les clichés numériques couleur ont ensuite été triés en salle de classe puis les élèves les ont accompagnés de quelques lignes bilingues, français/corse) sur leur vision du monde. Ces commentaires ont été écrits en collaboration avec les enseignants participants.