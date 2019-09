Foule à Calvi et à Gavignano pour les obsèques de Maryse Nicolaï

Une foule d'amis et d'anonymes s'est rassemblée ce vendredi matin à 8h30, en l'église Sainte-Marie Majeure de Calvi pour accompagner la chanteuse Maryse Nicolaï jusqu'à sa dernière demeure.

Maryse Nicolaï était l'une des plus belles et des plus célèbres voix de Corse. Elle incarnait la femme corse avec tout son charme et sa sensibilité.

Maryse, c'était la Corse qui chantait sur l'île mais aussi sur le continent et ailleurs.

La chanson était sa vie. Seule devant un micro ou en duo avec d'autres chanteurs, et non des moindres, elle vivait, elle respirait cette Corse et plus particulièrement Calvi où elle a débuté.

Que ce soit "Au Pescadore" ou à "La Stalla", on y venait pour l'écouter, pour nous charmer avec ce timbre de voix exceptionnel qui était le sien.

Ce Vendredi, à l'heure de son dernier voyage, nombreux étaient ceux qui ont connu cette époque dorée et qui gardent à jamais Maryse dans leur cœur.

Parmi la foule, on notait bien sur la présence du chanteur Antoine Ciosi dont on ne soulignera jamais assez la complicité qu'ils avaient sur scène et en dehors. Ange Santini, maire de Calvi était également présent, tout comme son premier adjoint Jean-Louis Delpoux, conseiller territorial, Pascal Carlotti, conseiller territorial....

La messe de requiem était célébrée par l'abbé Ange-Michel Valery, archiprêtre de Calvi-Balagne entouré du diacre Pierre Bertoni et de plusieurs confrères.

Maryse souhaitait que le blanc soit la couleur prédominante lors de ses obsèques. Le blanc qui représentait pour elle le respect, la pureté, la lumière céleste, la paix et la délivrance, mais aussi le bonheur

Un bonheur que Maryse a partagé avec les siens et avec son époux Jacques avec qui elle a partagé 63 années de sa vie.

Une couleur blanche également portée par son époux Jacques, également de blanc vêtu pour ce jour que Maryse souhaitait à son image.

L'inhumation devait suivre dans son village de Gavignano.

En cette douloureuse circonstance, la rédaction de CNI renouvelle à son époux Jacques, à son fils Stéphane, à ses petits enfants adorés, à ses frères Antoine et François, ses sœurs Ginou, feue Marie-Paule Simeoni, Brigitte Tomasso et Jessie Lafarge, sa filleule Michelle Sammarcelli et à toutes les personnes afflige ses sincères condoléances.