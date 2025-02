Forum de l’emploi : premiers pas vers une reconversion pour deux jeunes Bastiais

Flyer de présentation du forum à la main, Lara déambule au milieu des stands, à la recherche de celui de France Travail. “Je souhaite avoir des renseignements sur la formation pour devenir conseillère en insertion professionnelle”, lance-t-elle à Florian. Après quelques minutes de recherche, elle finit par trouver le bon stand. Une conseillère l’accueille, et Lara lui explique son projet professionnel. “La formation est désormais payante, sauf si vous passez par un contrat d’apprentissage”, lui répond la conseillère, tout en sortant son téléphone. “Si vous allez sur notre site, vous pouvez trouver les deux formations que nous proposons actuellement, mais il faut se positionner rapidement.”





Lorsque Lara lui demande s’il est facile de trouver un emploi après cette formation, la conseillère lui explique que “des CDD peuvent être accessibles”, et précise : “Même si c’est parfois dur, il ne faut pas lâcher.” À la fin de l’entretien, Lara se dit satisfaite. “Elle a répondu à toutes mes questions. C’est vrai que je préférerais une formation avec un contrat d’apprentissage, même s’il est parfois difficile de trouver une entreprise qui nous accepte. En rentrant, je vais aller sur le site et me positionner pour l’une des formations.”



C’est maintenant à Florian d’aller se présenter auprès d’une entreprise. Il se dirige naturellement vers Corse Aide à la Personne. Accueilli par Kelly Addesa et Élodie Mairot, responsables du secteur bastiais de l’entreprise, il leur confie ne pas avoir d’expérience dans le domaine, mais avoir déjà travaillé au contact de clients lors de ses précédents emplois. Un atout dans ce métier “où le sens du relationnel est très important”, lui explique Kelly Addesa.



La responsable de secteur lui raconte une matinée type qu’il pourrait être amené à vivre, et sa collègue prend ensuite le relais pour insister sur la place des hommes dans ce métier. “Les personnes ont souvent l’image d’un métier féminin, mais de plus en plus d’hommes font ce métier, et les personnes l'acceptent très bien. Pour vous donner une idée, nous avons actuellement cinq hommes qui travaillent pour nous.” Rassuré, Florian repart avec la carte de visite de l’entreprise, et un numéro de téléphone. “Je suis satisfait, tout ce qu’elles m’ont expliqué m’intéresse énormément. Je vais les appeler pour caler un deuxième rendez-vous, et pourquoi pas faire un essai.”